Omicidio di Barbara Capovani | Seung invia dal carcere una lettera farneticante

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lucca, 3 aprile 2024 – Sono 15 pagine scritte a mano, con tre penne di colore diverso e una serie di farneticazioni con tanto di una lista dei femminicidi avvenuti nell’ultimo anno. È il contenuto dellata da Gianluca Paul, 36 anni, accusato di aver ucciso a sangue freddo la psichiatrail 21 aprile di un anno fa. Una missiva ricevuta dalla consigliera regionale della Lega, Elena Meini direttamente agli uffici della Regione a gennaio scorso. Laera arrivata in realtà a dicembre, insieme ai tanti messaggi di auguri per le feste natalizie. Il contenuto. Nomi di donne uccise da uomini, come Giulia Cecchettin, ma anche compiti da eseguire, con delle date precise, come rivolgersi alla Direzione Investigativa Antimafia, per delle "segnalazioni" ...