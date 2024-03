LIVE – MotoGP | GP Portogallo | le qualifiche in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Laatterra a Portimao, in, per il secondo appuntamento della stagione 2024. Nella passata edizione, era stato Francesco Bagnaia ad aggiudicarsi la vittoria sia della Sprint race che del Gran Premio domenicale. Quest’anno, il ducatista campione del mondo, cercherà di replicarsi e allungare la striscia di vittorie, iniziata in Qatar con il successo nella gara di domenica. Jorge Martin, scudiero della Prima Pramac, sarà però un avversario temibile. Lo spagnolo ha infatti già vinto la gara sprint nel primo weekend dell’anno. Prima però di pensare alle gare, serve concentrarsi sulla qualifica, che inizierà alle 11.45 italiane di sabato 23 marzo. Chi conquisterà il giro più veloce e scatterà dalla pole position? COME SEGUIRLE INSportface.it è pronto a fornirvi tutti gli aggiornamenti in ...