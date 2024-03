L’affaire Visibilia | Irregolarità sulla cassa Covid Santanchè rischia il processo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Stando al conteggio riportato nella relazione della Guardia di Finanza, depositata in Procura, ci sono esattamente 20.117 ore, per un totale di 126.468 euro diintegrazione, chiesta e ottenuta dall’Inps durante il periodo del, cioè dal maggio 2020 al febbraio 2022, per 7 dipendenti diEditore e 6 diConcessionaria, i quali, in realtà, avrebbero continuato a lavorare regolarmente. In questo si sostanzia l’ipotesi di truffa aggravata ai danni dell’Inps, contestata nell’avviso di conclusioni indagini notificato ieri dall’aggiunto Laura Pedio, pm Maria Giuseppina Gravina, alla ministra del Turismo Daniela, ex amministratore delegato delle due società, al suo compagno Dimitri Kunz D’Asburgo, che l’ha succeduta inEditore, e a Paolo ...