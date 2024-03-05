Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 17 | 15

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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 17:15 (Di martedì 5 marzo 2024) Viabilità DEL 5 MARZO 2024 ORE 16:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ALCUNI INCIDENTE CREANO DISAGI IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CI SONO CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E FIANO RomaNO VERSO L ALLACCIO CON L A1 Roma FIRENZE SEMPRE CODE SULL AUTOSTARDA A1 Roma NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L USCITA VALMONTONE QUI NELLE DUE DIREZIONI ULTERIORI CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO ALTEZZA TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO INFINE UN ALTRO INCIDENTE CON CODE È SEGNALATO SULLA FLAMINIA ALTEZZA CIMITERO FLAMINIO VERSO VITERBO SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO ...
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