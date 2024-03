Il Calciatore del mese di A di febbraio | Lautaro Martinez

(Di martedì 5 marzo 2024) Ogniin collaborazione con l’AIC (Associazione Italiana Calciatori) assegniamo il premio aldi Serie A che si è distinto per le proprie prestazione. Dopo Dusan Vlahovic, il vincitore di questoè un altro cannoniere come. Dall’inizio della stagione 2023/24, viviamo tutti nel mondo di. Capocannoniere della Serie A con 8 gol più del secondo; miglior giocatore della migliore squadra del campionato; addirittura in scia per raggiungere il record di reti di sempre della massima serie italiana. Vince il premio didelAIC per la seconda volta quest’anno, e ci sembrano pure poche. Insufficienti a descrivere il suo dominio sull’Italia. Se questo premio tende a ricompensare ...

Arresti domiciliare braccialetto elettronico. L’attaccante del Pesxara, di origine barese , Sassanelli, ha subìto la misura cautelare perché accusa to di ... (noinotizie)

L’attaccante 19enne del Pescara Luca Sasanelli è agli arresti domiciliari per un’accusa di violenza domestica . Lunedì pomeriggio, mentre il giovane calciatore ... (ilfattoquotidiano)

Choc nel mondo del calcio. Un Calciatore gionaissimo, Luca Sasanelli, attaccante del Pescara , è stato arrestato per violenza domestica. Il 19enne, arrivato ... (iltempo)

Curioso caso per Facuno Mura del Racing che, in occasione del match contro il Platense, è stato dimenticato allo stadio dal resto della squadra .§.Continua a ... (fanpage)

Gazidis nominato presidente della Kilmer Sports Ventures: Gazidis entra in Kilmer Sports Ventures dopo trent'anni di attività come dirigente d'azienda e leader nel mondo del calcio e dello sport. Più di recente - si legge in una nota - è stato amministratore ...ansa

Palermo, Graves: «Felice di essere qui. City Group ti migliora come Calciatore»: Ai microfoni ufficiali del club Simon Graves, terzino destro nella rosa di mister Corini, si è espresso sia per parlare della la brutta sconfitta rimediata dai rosanero a Brescia, sia anche per ...mondopalermo

Digital Cup 2024 a Coverciano, tutte le info: Tutti gli appuntamenti sportivi della Nazionale Italiana Comunicazione Digitale sono infatti accompagnati da iniziative con il particolare intento di unire lo sport più popolare nel nostro Paese, il ...nove.firenze