Come la Marvel sta provando a tornare in carreggiata

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo la fine della saga dell’infinito con la chiusura della fase 3 delCinematic Universe, vi era il sentore che lae l’MCU avrebbero alzato ancora più l’asticella con la saga del multiverso. Non era un compito semplice e vi era la chiara necessità di trovare nuove figure chiave che tenessero il passo di Tony Stark e Steve Rogers. Allora gli annunci furono tantissimi e si puntò, più che sui grandi supereroi iconici, sulla loro quantità. Nacquero quindi serie TV, cortometraggi, mediometraggi e tante, tante nuove pellicole. L’idea di base, di Disney e Kevin Feige, era quella di permeare lo spettatore con contenutiogni mese per spingere la nascente piattaforma Disney+. Praticamente, almeno uno a settimana. Ma la richiesta si è rivelata fin troppo ingombrante da sostenere, persino per i fondi Disney. Infatti, il ...