La Ferragni e le scuse strategiche hanno stancato tutti

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar – Chiarasembra la campionessa mondiale delle “”, mentre la pura verità sulla questione del cosiddetto “Pandorogate” (e non solo) è che in certi casi si dovrebbe tacere e forse mettersi in disparte, una buona volta nella propria esistenza. Che la signora (o neo-signorina?)viva di media è palese. Altrettanto palese è che dopo uno scivolone del genere un minimo di dignità sarebbe d’uopo.anche da Fazio Nell’intervista a Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio, lalancia nuovamente la campagna di “”.perché necessarie, vista la botta incredibile causata dal Pandorogate e dalla beneficenza ...

