Genova | studenti e portuali contestano Salvini e Piantedosi | il corteo diretto in Prefettura – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Manifestazione di protesta contro il ministro delle Infrastrutture, Matteo, e il ministro dell’Interno, Matteo, in visita questa mattina aper l’inaugurazione dei lavori per la realizzazione del tunnel subportuale. La contestazione è legata in particolare agli scontri trae polizia avvenuti nei giorni scorsi a Pisa e Firenze nel corso di alcune manifestazioni pro Palestina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.