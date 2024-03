Dove mangiare le moeche da Chioggia a Venezia I 10 ristoranti migliori scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bocconi da buongustai, i granchi di laguna in questo (breve) periodo dell’anno perdono i carapaci, diventando per pochissimo tempo nudi e vulnerabili, di qui il nome di(morbide) o moleche. Si mangiano intere, con tutte le zampette e la testa, dopo essere state immerse nell’uovo sbattuto in modo da farglielo assorbire ben bene e poi fritte, diventando così una vera e propria leccornia. Se poi volete sapere qual è l’abbinamento enoico più adatto, con un bel Collio friulano o una bollicina da Pinot Nero il godimento è assicuratoledaLa Baia dei Porci All’interno di uno storico palazzetto, ha interni accoglienti con pareti e volte in mattoni, e un piacevole dehors. La proposta si muove sul binario ristorazione ...