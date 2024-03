Chiara Ferragni | la reazione di Selvaggia Lucarelli dopo l’intervista da Fazio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 4 marzo 2024) Personaggi tv. – Subitodia “Che tempo che fa”, che aveva sollevato il caso della beneficenza per il pandoro Balocco, è intervenuta sui social. La giornalista ha fatto notare che durante il programma condotto da Fabioin onda su Nove l’influencer ha parlato di “fraintendimenti” a proposito della multa dell’Antitrust. (continua a leggerele foto) Leggi anche: “Non so come andrà”.in lacrime a “Che tempo che fa” ammette la crisi con Fedez (VIDEO) Leggi anche: “Verissimo”, l’annuncio choc dell’attrice da Silvia Toffanin «La mia storia è una storia piccola rispetto alle tragedie nel mondo, è giusto contestualizzare quello ...