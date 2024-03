Catania | fermato in possesso di droga e tirapugni | denunciato un minore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 Nei giorni scorsi, il personale delle Volanti, durante un posto di controllo in Via Acquicella Porto, ha proceduto al controllo di un’autovettura. Durante le fasi di identificazione degli occupanti, il passeggeronne è stato trovato indi 6,30 grammi lordi di marijuana, contenuta in un unico involucro, e di unartigianale. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il giovane deferito allo stato libero per porto abusivo di oggetti ad offendere. Inoltre, è anche stato segnalato ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Al termine degli adempimenti di rito, ilè stato affidato alla madre.