Al vivaio di Maccarese la second edizione di “Cross Scolastico Fiumicino”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 –di “”, mercoledì 6 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.30 presso ildi via dei Collettori, organizzata dallaSPA, in collaborazione con l’Associazione, Atletica Villa Guglielmi. 800 i ragazzi previsti alla partenza della corsa campestre, lunga circa 1 km, che vedrà la partecipazione delle alunne e degli alunni di tutti gli istituti scolastici del territorio. Il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Roberto Severini e l’Assessore allo Sport, Federica Poggio porteranno i loro saluti ai giovani atleti durante le premiazioni. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in ...