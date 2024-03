18 enti uccidono il Tevere | è solo un fiume di degrado senza scampo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) È il«sacro ai destini di Roma», come recita la stele del 1934 che indica la sua sorgente nel monte Fumaiolo, ma a meno che non sia in piena - e quindi fonte di preoccupazione - ilresta oggi ai margini della vita quotidiana nella Capitale. A popolarlo, infatti, ben più che i romani sono i clochard che sotto i ponti monumentali trovano un riparo per piazzare le loro tende. E quando cala il buio, tra sporcizia, cattivi odori e il rischio di aggressioni, passeggiare sulla banchina non è un'esperienza per deboli di cuore. «Purtroppo, diversamente da parigini e londinesi che sono molto legati ai loro fiumi, i romani hanno rimosso culturalmente ildalla loro memoria», sottolinea Vincenzo Pepe, presidente di Fare Ambiente. E secondo le associazioni ecologiste l'abbandono in cui versa il «Biondo» va ricondotto a uno dei ...