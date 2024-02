Una nuova vita riparte anche dal gusto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Mollo tutto e vado a vivere in campagna (o nei boschi)!Da “Walden ovveronei boschi” (scritto da Henry David Thoreau durante il suo esperimento di ri-inselvatichimento vissuto tra il 1845 e il 1847, sulle sponde del lago Walden Pond, in Massachusetts) al brano musicale che Toto Cutugno cantava nel 1995, l’idea di un “ricongiungimento con la natura” accompagna l’uomo attraverso le epoche, almeno dall’avvento della società civile e dallo sviluppo dei centri urbani. Dopo aver assunto declinazioni utopiche ed estreme con la beat generation e con i movimenti degli anni Sessanta, e con il rifiuto della modernità e delle convenzioni sociali tout court, la rivisitazione pagana della dottrina di san Francesco e l’esaltazione della povertà materiale per vivere in spontanea armonia con la natura, oggi questo desiderio latente è tornato a farsi vivo in maniera lucida, ...