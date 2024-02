Tre milioni per il Duomo e i suoi restauri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Regione Lombardia è pronta a mettere in campo 3di euro nel prossimo triennio per valorizzare la cattedrale delfinanziando interventi di restauro al fine di garantire la salvaguardia del complesso monumentale". Lo ha annunciato ieri l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in occasione della sua visita istituzionale alla Veneranda Fabbrica deldi Milano. "Siamo da sempre impegnati – ha sottolineato Caruso – nella tutela dei nostri preziosi tesori culturali. Questo ulteriore stanziamento conferma l’attenzione ai grandi gioielli della Lombardia, patrimonio inestimabile della nostra regione. L’obiettivo della Regione è preservare l’integrità storica e artistica di un luogo simbolo di Milano e di tutta la Lombardia". Nel dettaglio, tra gli interventi in programma c’è il restauro di Capocroce Nord, la ...