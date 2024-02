Sassuolo-Napoli 1-6 | è show per Calzona | Osimhen uragano azzurro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Uno schiaffo per reagire e scatenare l?. Poi ilrialza la testa, si ricorda di avere uno scudetto cucito sul petto e prende a pallonate il, ormai destinato al ruolo di...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Sassuolo Bigica : ... (calcionews24)

(Adnkronos) – Il Napoli travolge il Sassuolo passando per 6-1 al Mapei Stadium nel match giocato oggi per il recupero della 21esima giornata della Serie A ... (seriea24)

Sassuolo-Napoli, minuto numero 67: Traoré furioso, il gesto di Calzona: La compagine di Francesco Calzano ha superato il Sassuolo con un nettissimo 1-6 finale. Retroscena sull'ex della gara, Traoré. Il Napoli ha battuto il Sassuolo con un tennistico 1-6 finale. Gli ...areanapoli

Stelle del Napoli Brillano a Sassuolo: Il Napoli ha dominato il campo stasera, conquistando una vittoria schiacciante di 6 - 1 contro il Sassuolo, nonostante un iniziale svantaggio. Leggi tutta la notizia ...virgilio

Calcio: Calzona ci crede, 'il Napoli è da zona Champions': Guarda avanti con ottimismo Calzona dopo un impegno non certo complicato, maturato con la vittoria per 6-1 sul campo di un Sassuolo sempre più in crisi ... Juan Jesus ci tiene al Napoli, è un ragazzo ...ansa