Poste Italiane | conti da record nel 2023 | volano i ricavi e cresce la cedola

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Perilè stato un anno da. Iapprovati dal consiglio d’amministrazione confermano le attesa di crescita dei risultati conin salita e una revisione al rialzo dei dividendi. L’amministratore delegato, Matteo Del Fante, ha annunciato un livelloper il risultato operativo, pari a 2,62 miliardi: parliamo del doppio rispetto al 2017, quando è arrivata l’attuale gestione del gruppo.ha chiuso ilcon un utile netto a 1,9 miliardi, in crescita del 22,1% su base annua. In crescita ia 12 miliardi (+5,4%), anche grazie a un solido contributo da pagamenti e servizi finanziari. Il risultato operativo (ebit) ha raggiunto livellinel ...

