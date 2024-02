LIVE Cobolli-Tsitsipas 3-6 | 6-7 | ATP Acapulco 2024 in DIRETTA | buona prova per il romano | sarà best ranking

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-SHELTON Si chiude qui ladel match tra. Un ringraziamento per averci seguito o per averne letto lo svolgimento. Un buongiorno sportivo a tutti gli amici di OA Sport! 05.08che quindi virtualmente torna n.10 del mondo.si attesterà da lunedì, nella migliore delle ipotesi al 61° posto in classifica, pronto per affrontare Indian Wells e Miami con il pieno di fiducia e consapevolezza. Ha giocato alla pari con un due volte finalista Slam. 05.05 Le statistiche ci dicono di unoda appena il 51% di prime in campo, ma con l’81% di punti vinti e il 59% con la seconda. ...

LIVE Cobolli-Tsitsipas 1-1, ATP Acapulco 2024 in DIRETTA: con un ace il romano chiude il 1° turno di battura: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-SHELTON 40-40 RISPOSTA VINCENTE DI DRITTO, così, come se nulla fosse. A-40 Splendido dritto inside in del n.11 del mondo. 40-40 Ed ...oasport

Tennis ATP 500 Acapulco, Tsitsipas sfida Cobolli e promette: 1000 dollari in beneficenza per ogni ace: Tennis, ATP 500 Acapulco: stanotte la sfida tra Cobolli e Tsitsipas, che donerà 1000 dollari per ogni ace messo a segno nel torneo ...sport.virgilio

Acapulco, Tsitsipas sfida Cobolli: per ogni ace darà una quota in beneficenza: Il grande cuore di Tsitsipas colpisce ancora. Il tennista, numero 12 del ranking mondiale, sfiderà Cobolli nel prossimo turno dell'Atp di Acapulco e ha deciso di donare 1000 dollari per ogni ace ...corrieredellosport