F1 | prime libere del Gp del Barhain | vola la Racing Bulls di Ricciardo Ottavo Leclerc su Ferrari Alle 16 le FP2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 febbraio 2024 - Oggi comincia il mondiale di Formula Uno 2024 con il GP del Bahrain. Il re resta Max Verstappen, il grande favorito per il quarto titolo mondiale consecutivo sulla sua Red Bull. Finisca anche l'attesa per vedere le nuoveSF-24 all'opera. Charles, vincente su questo tracciato due anni fa anche per i bookmakers che lo vedono come il primo avversario dell'olandesente, primo nelle quote. Poi c'è Carlos Sainz, all'ultimo anno con la Rossa perché nel 2025 sarà sostituito da Lewis Hamilton, intenzionato a dare il massimo per chiudere in bellezza e magari far pentire Maranello per il futuro avvicendamento. Una cusiorità, quella iniziata oggi è la stagione più lunga della storia della Formula 1 con 24 Gp in calendario. FP1 A sospresa la monoposto più veloce è stata la...