F1 GP Bahrain | risultati e classifica prove libere 1 | Ricciardo il più veloce con gomma soft | poi le McLaren

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Con la prima sessione disulla pista di Sakhir è giunto finalmente il momento di aprire il Mondiale 2024 di Formula 1. Un’ora decisamente interessante, che ci ha regalato unache vede Danieldavanti a tutti con un crono di 1’32?869. L’australiano della Racing Bulls precede Lando Norris, Oscar Piastri e il compagno di scuderia Yuki Tsunoda in una top-4 di piloti che hanno sfruttato la mescola. Tra coloro che hanno girato conmedia, Alonso sul finale di sessione fa registrare il miglior tempo e quindi la quinta posizione in 1’33?193 davanti a Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton, Bottas, Sainz e Perez che completano i primi 12 piazzamenti. Dellemolto equilibrate, con ottimi stint sul passo gara anche per Ferrari, ...

