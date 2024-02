L' Inter batte anche l' Atalanta e vola a +12 sulla Juve

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nell'ultimo recupero della ventunesima giornata di Serie A, l'l'per 4-0 ea +12ntus seconda. A San Siro la partita viene decisa dalle reti di Darmian e Lautaro nel primo tempo, e di Dimarco e Frattesi nel secondo. Nonostante un discreto inizio, l'viene totalmente surclassata da un'feroce e perfetta in entrambe le fasi di gioco. In avvio di partita è la Dea a rendersi più pericolosa, vedendosicancellare la rete del possibile 1-0: il gol di De Ketelaere viene annullato da Colombo dopo revisione Var, a causa del tocco di braccio dell'assistman Miranchuk. Dopo un quarto d'ora di studiol'alza i giri del motore, ...

