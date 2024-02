Camerire di sala e bar per campeggio resort

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 1 CAMERIERE Si cerca cameriere di/bar pera Cavriglia per la somministrazione di cibi e bevande, ordinazioni e gestione dellabar e ristorante. Preferibile esperienza, richiesta conoscenza base dell’inglese e conoscenze informatiche di base. Contratto a tempo determinato di 7 mesi, full time. I colloqui di selezione si svolgeranno presso la sede della struttura. Codice AR-217108. Scadenza: 12 marzo. 1 CAMERIERE Si cerca cameriere per ristorante in centro ad Arezzo, aperto dal mercoledì alla domenica pranzo e cena. Lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Saranno valutate anche candidature senza esperienza. Lavoro full time. Codice AR-216619. Scadenza: 6 marzo.