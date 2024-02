Scontri a Firenze e Pisa | il reparto mobile ai raggi x Il manuale d’istruzione degli agenti in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Le regole di ingaggio definiscono, nelle azioni di polizia, quando, dove e come le forze in campo devono essere utilizzate. Regole che, a(e soprattutto a), sono state predisposte e attuate anche venerdì scorso, con esiti tutt’altro che sperati. Cosa è andato storto nel contenimento del corteo pro Palestina? Chi ha sbagliato? È davvero tutta colpain tenuta antisommossa? Risposte complesse da fornire, ma, a ritroso, è utile risalire la catena di responsabilità e contestualizzare gli episodi. Capitolo numero uno: la formazione. Dopo i fatti del G8 di Genova, che ha rappresentato l’anno zero, per volere dell’allora capo della polizia Antonio Manganelli è stato creato il Centro di formazione per la tutela dell’ordine pubblico (Cftop) a Nettuno ...