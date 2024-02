Italia-Inghilterra calcio femminile oggi in tv | dove vederla | programma amichevole | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024), martedì 27 febbraio, all’Estadio Nuevo Mirador di Algeciras (Spagna), la Nazionalena diaffronterà l’per la secondainquesta settimana. Dopo lo 0-0 contro l’Irlanda al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), la formazione allenata da Andrea Soncin giocherà contro le campionesse d’Europa in carica e non sarà un match semplice. La compagine inglese è tra le più forti del mondo in questo momento, avendo raggiunto la Finale negli ultimi Mondiali e vinto la UEFA/Conmebol. Una squadra con un alto tasso tecnico, considerando il portiere Mary Earps (Manchester United), i difensori Lucy Bronze (Barcellona) e Alex Greenwood (Manchester City), le centrocampiste Lauren James (Chelsea), Keira Walsh (Barcellona), Ella ...