Garbisi | «Non so come l’ovale sia caduto dal supporto» Gazzetta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Intervista delladello Sport a Paolo, rugbista azzurro, che continua a darsi le colpe per il tiro sbagliato contro la Francia che ha impedito la vittoria dell’Italia. Paolo, molti hanno apprezzato il sorriso ricco di significati con cui ha subito risposto alla beffa. «È stato spontaneo, ma non so se fosse un sinonimo di serenità interiore. In quei momenti non ti rendi conto. Non mi è parso possibile, non volevo crederci». Adesso ha metabolizzato? «Sì e fatico ad accettare. Le cose importanti, nella vita, sono altre. Ma tanto peggio, nello sport, non sarebbe potuta andare». Riesce a rivivere il momento? «Non sosiadal: l’avrò appoggiato male, forse era un po’ scivoloso. Tra la rifinitura della vigilia e il riscaldamento pre partita ho ...