Femminicidio di Lucca | uccide a coltellate la moglie il giorno prima della separazione in Comune

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 febbraio 2024) È arrivato in paese con la sua macchina, ha aspettato che lauscisse dall’albergo dove viveva da quando avevano deciso di separarsi e poi l’ha aggredita, accoltellandola più volta. È morta così Maria Ferreira, 52 anni, a Fornaci di Barga nel Lucchese, uccisa dal marito Vittorio Pescaglini, 55 anni. La coppia era a un passo dallaufficiale: martedì 27 febbraio avrebbero dovuto firmare i documenti in. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori finora, i carabinieriCompagnia di Castelnuovo Garfagnana e degli investigatori del Reparto operativo di, l’uomo in giornata avrebbe chiamato alcuni amici dichiarando di volersi togliere la vita. Poi, dopo essersi all’apparenza calmato, intorno alle 18 di lunedì è salito a bordosua Fiat Punto e ha ...