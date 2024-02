Elezioni in Sardegna | Todde avanti di tremila voti | Conte e Schlein rivendicano la vittoria

(Di martedì 27 febbraio 2024) Quando mancano i risultati di appena 31 seggi, 1813 sezioni su 1844, la candidata del “campo largo”, Alessandra, si conferma in leggero vantaggio su Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari in corsa per il centrosinistra, con 328.108(45,4%) contro 324.697 (45%). Il distacco tra i duendenti è di circa. Il campo largo che sostieneha già proclamato, pur con la prudenza di rito, di aver vinto lecon una conferenza stampa di Alessandrache è poi stata raggiunta da Giuseppeed Elly. Per quanto riguarda le liste, in questo momento, il Pd è il primo partito con il 13,8% con 93.679 preferenze, segue FdI con il 13,7% e 92.520. Poi c’è il M5S con ...

