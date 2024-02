Conte | data storica | prima presidente di Regione M5s

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Sono date storiche: abbiamo ladonna dellaSardegna e ladidel M5s", lo ha detto Giuseppedurante il breve incontro con i giornalisti insieme alla segretaria del Pd Elly Schlein e ad Alessandra Todde, ormai quasi ufficialmente governatrice della Sardegna. "È lavolta che il movimento esprime undi- sottolinea l'ex premier -. È stato fatto un gran lavoro, dalle forze politiche a quelle civiche, per elaborare un progetto serio, credibile per i cittadini. Sono davvero felicissimo". "Ovviamente, e anche in prospettiva futura, ci fa ben pensare che quando c'è un progetto serio, c'è un lavoro con le comunità si possa ottenere dei risultati ...

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l'ex governatore Renato Soru e Lucia ...

