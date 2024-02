(Di martedì 27 febbraio 2024) "Non può esserci atteggiamento diverso dell'assoluta condanna", dice il ministro per lo Sport ROMA - "Chi nonledeldeve uscire dalloo. Dopo il caso Maignan è stato costituito un gruppo di lavoro che sta studiando la struttura del Daspo, valutandone la tracciabilità nei

Se c’è una parola abusata quella è « Razzismo ». Basta guardare quanto successo nelle ultime ore. Partiamo da Sanremo dove le polemiche per il secondo posto di ... (panorama)

Geolier e Angelina Mango sono pronti a spazzare via tutte le polemiche relative al Festival di Sanremo 2024 . Stiamo parlando naturalmente dei commenti di ... (anticipazionitv)

Calcio: Razzismo. Abodi "Fuori da stadi chi non comprende regole gioco": Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, rispondendo all'interrogazione alla Camera sul tema del Razzismo. "Va perseguito il ritiro del gradimento di certi soggetti coinvolti, ma ...sport.tiscali

Cipro, pugno in pieno volto al derby di Limassol: reazione a continui insulti razzisti!: Il 29enne difensore dominicano dell'AEL Limassol ha lasciato gli scozzesi del Livingston a gennaio per trasferirsi a ...derbyderbyderby

Ravenna, insulti razzisti alla partita di volley: «Per episodi del genere nel Calcio si fermano le partite»: Nel match di A2, il giocatore Arasomwan del Porto Robur Costa finito nel mirino di alcuni tifosi dello Yuasa Battery di Grottazzolina (Fermo). Le scuse della società e della curva marchigiana ...corrieredibologna.corriere