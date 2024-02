Alessandria | 16enne morto investito da un treno alla stazione di Felizzano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tragedia questa mattina intorno alle 7.20 nellaferroviaria di, nell’alessandrino, dove un ragazzo di sedici anni è stato travolto da uned è deceduto. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto anche se dalle prime informazioni il giovane, di cui non si conoscono le generalità, avrebbe attraversato i binari per raggiungere un altro convoglio. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.