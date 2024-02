Alessandra Todde scriverà la storia politica sarda | è la tornata delle donne eccellenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) di Ilaria Muggianu Scano Un risultato che non è plebiscitario ma è al contempo un segnale forte per chi non ha saputo sondare il territorio. L’amministrazione della città di Cagliari, complice il complicato periodo pandemico e la condizione di cantiere perpetuo, devono aver ingolosito Giorgia Meloni alla dura sfida, al braccio di ferro con Salvini, e il sacrificio è costato lo scranno più ambìto, quello del Governo regionale. Un Paolo Truzzu stanchissimo, da cinque anni al municipio vista Molo di Cagliari, non si è rivelata la scelta vincente. Probabilmente una figura più anonima come il leghista Pierluigi Saiu, nuorese come, avrebbe risollevato le ambizioni di un elettorato che ha creduto più nella coalizione che nel capitano. Il centro destra, orfano del grande e storico coagulatore Giorgio Oppi venuto a mancare due anni fa, non ...