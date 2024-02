Alessandra Todde | «In Sardegna rotto il tetto di cristallo Abbiamo risposto ai manganelli con le matite»

L’incredibile lentezza nello scrutinio per le elezioni della Regione Sardegna è stata tale fino in fondo. Aggiornamento dopo venticinque ore, un giorno e più, ... (noinotizie)

Regionali Sardegna, i risultati (che non sono ufficiali): ecco le sezioni mancanti e quanto tempo ci vorrà: Esulta Alessandra Todde, candidata del centrosinistra per le regionali in Sardegna, ma la sua vittoria al fotofinish non può essere ancora certificata nei numeri e il giorno della proclamazione ...ilgazzettino

Elezioni in Sardegna, siparietto di Schlein con Todde su "Fratelli d'Italia": Elly Schlein legge i dati sui risultati elettorali in Sardegna ad Alessandra Todde e la abbraccia congratulandosi per la vittoria. "Allora 45,4%, mancano 31 sezioni, tu 328.108. Invece Truzzu 324.697 ...tg.la7

Todde vince in Sardegna, cosa cambia ora Ecco strategie di centrodestra e centrosinistra per le prossime Regionali (ed Europee): La Sardegna ha scelto Alessandra Todde, l’ex vicepresidente del Movimento 5 stelle rappresentante del famoso campo largo del centrosinistra. Sconfitto invece per pochi decimi percentuali il candidato ...ilmessaggero