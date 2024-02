"Un'occasione mancata, ma ora inutile recriminare"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Luca Ghiringhelli (nella foto) non cerca alibi. Il terzino della Spal è consapevole che con l’Arezzo siano stati lasciati per strada due punti preziosi, e l’analisi del numero 24 non può che concentrarsi sull’incapacità dei biancazzurri di sfruttare a dovere i circa 40 minuti disputati in superiorità numerica. "negarlo, come un po’ tutti anche noi la consideriamo– ammette l’ex giocatore del Sudtirol –. Del resto, dopo la partita all’interno dello spogliatoio regnavano silenzio e rammarico. Abbiamo disputato un buon primo tempo, poi non siamo riusciti a ripeterci nel corso della ripresa quando abbiamo giocato con un uomo in più. Abbiamo capito di avere a disposizione una grande opportunità. Volevamo fare gol e sbloccare il risultato, ma abbiamo forzato qualche pallone di troppo e perso un po’ di fiducia. ...