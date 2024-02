Papà scomparso a Cupra Marittima | al setaccio i casolari sulle colline

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 febbraio 2024)(Ascoli), 25 febbraio 2024 – Ancora nessuna traccia di Dmitrii Kurdumanov, cittadino russo, 50enne, allontanatosi da casa martedì della settimana scorsa, dopo aver lasciato due biglietti per dire addio alla moglie e ai tre figli e l’altro ai suoi genitori e parenti che risiedono in Russia. Ormai tutto il territorio della zona Castello di Sant’Andrea, zona dove Dmitrii risiede con la famiglia, è stata battuta palmo a palmo dai vigili del fuoco, personale della protezione civile, unità cinofile e volontari. Anche oggi le ricerche sono andate avanti passando ala cavallo frae Ripatransone, ma senza successo. Il cinquantenne sembra essersi volatilizzato. A questo punto non è da escludere che, nelle prossime ore le ...