Costretto a scendere dall' autobus preso per il collo e minacciato per un cellulare

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino pakistano 27enne per ricettazione. I fatti risalgono a lunedì, 14 luglio, quando un equipaggio delle volanti è intervenuto in un negozio di telefonia dopo che un richiedente aveva riferito di aver localizzato il proprio telefono cellulare rubato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Riceve un “rip” sul cellulare, panico in aereo: volo American Airlines costretto a tornare indietro dopo 30 minuti dal decollo - Era partito da San Juan, Porto Rico, con direzione Dallas quando – dopo 30 minuti – è tornato indietro verso l’aeroporto di partenza.

Costretto a scendere dall'autobus, preso per il collo e minacciato per un cellulare; Firenze, minacciato con un coltello da un passeggero: l'autista del bus fugge dal finestrino; Deve scontare la pena nella colonia agricola, borseggiatore fermato ancora sul bus.

Autista non fa salire ragazza fuori fermata: lei blocca l’autobus e il padre si unisce alla protesta. Caos a Vimercate - Ritardi e disagi per i passeggeri del mezzo che portava da Ronco Briantino ad Arcore (Monza e Brianza) che si sono trovati a subire le conseguenze del gesto della giovane ... Come scrive msn.com

Cane terrorizza un autobus, passeggeri costretti a scendere - la Nazione - Cane terrorizza un autobus, passeggeri costretti a scendere Scatta la denuncia per la proprietaria. lanazione.it scrive