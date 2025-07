Paura vicino alla stazione di Rimini 48enne aggredito con una bottiglia rotta

Rimini, 15 luglio 2025 – Tentato omicidio ieri sera a Rimini, lungo il viale che conduce alla stazione ferroviaria. Un uomo di 52 anni, cittadino marocchino residente in provincia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver aggredito e ferito gravemente un 48enne pugliese, colpendolo al collo con una bottiglia di birra rotta. L'episodio si è verificato intorno alle 20:30 nei pressi dei giardini antistanti la stazione, area già nota alle forze dell'ordine per la presenza abituale di piccoli gruppi che stazionano nella zona. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, tra il 52enne e il 48enne sarebbe scoppiata una lite per futili motivi.

