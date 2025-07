Virtus altro colpo di mercato | ufficiale anche Canka

Bologna 15 luglio 2025 - Virtus quasi completata. Manca solo un lungo per chiudere l’organico della squadra che, affidata a coach Dusko Ivanovic punterĂ a difendere il titolo nazionale e a far bene in Eurolega. Oggi è arrivata la conferma della firma anche di Abramo Canka. Nato 23 anni fa il 18 marzo scorso a Genova da mamma albanese e papĂ senegalese, Abramo dopo aver iniziato a giocare a basket nei Tigrotti Don Bosco Sampierdarena, prima di trasferirsi alla Tigullio Sport Team di Santa Margherita Ligure e dal 2016 nel settore giovanile della Stella Azzurra. Debutta in serie A2 a Roseto. Nelle due stagioni con la squadra abruzzese si mette subito in mostra e nel 2020 si trasferisce in Russia, prima al Locomotiva Kuban poi in Lituania al Nevezis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus, altro colpo di mercato: ufficiale anche Canka

In questa notizia si parla di: virtus - canka - altro - colpo

Jallow e Canka, così la Virtus mette le ali. All’appello a questo punto manca un lungo - Virtus pressoché finita. Dopo l’annuncio a sorpresa di Carsen Edwards – domani nuove file per abbonarsi vista la presenza del top scorer dell’ultima Eurolega? – a Paolo Ronci, direttore generale bianconero, sempre in contatto con Dusko Ivanovic, basteranno poche mosse.

La Virtus mette le ali, ingaggiato l'ex NCAA Abramo Canka - Ancora un colpo per la Virtus Bologna, ancora un'ala. Si tratta di Abramo Canka cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Stella Azzurra.

La Virtus batte un altro colpo: arriva Abramo Canka - “Orgoglioso e onorato di vestire i colori dei Campioni d’Italia" le parole dell'ala, 23 anni, nato a Genova: ha giocato in Russia e in Lituania prima del salto negli States in Ncaa nel 2022

? VIRTUS SU ABRAMO CANKA Chi è il classe 2002 scelto dalle VNere dopo il nulla di fatto con Procida. Oggi 23 anni, arriva da tre anni in NCAA. Il profilo... https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/mercato-lba-virtus-bologna-chi-e-abramo-canka-l- Vai su Facebook

Ufficiali i colpi Smailagic e Edwards ? Niang e Canka in attesa di ufficialitĂ Addio a Procida e Cordinier Vai su X

La Virtus batte un altro colpo: arriva Abramo Canka; Virtus Bologna, altro colpo in entrata: ufficiale la firma di Abramo Canka; La Virtus mette le ali, ingaggiato l'ex NCAA Abramo Canka.

La Virtus batte un altro colpo: arriva Abramo Canka - “Orgoglioso e onorato di vestire i colori dei Campioni d’Italia" le parole dell'ala, 23 anni, nato a Genova: ha giocato in Russia e in Lituania prima del salto negli States in Ncaa nel 2022 ... Secondo gazzetta.it

Virtus, altro colpo di mercato: ufficiale anche Canka - Adesso manca solo un lungo per completare l’organico della squadra di coach Ivanovic che punterà a difendere il titolo nazionale e a far bene in Eurolega ... Segnala sport.quotidiano.net