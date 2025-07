Usa inflazione ha accelerato a giugno con i primi effetti dei dazi di Trump

L’inflazione ha accelerato a giugno negli Stati Uniti, con i dazi del presidente Donald Trump che hanno iniziato a lasciare un’impronta piĂą marcata sull’economia, rafforzando le scommesse che la Federal Reserve mantenga stabili i tassi di interesse alla prossima riunione di politica monetaria questo mese. I dati headline. Secondo il Bureau of Labour Statistics ( BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato, nel mese di giugno 2025, un aumento dello 0,3% su base mensile, dopo il +0,1% del mese precedente e contro il +0,3% atteso dagli analisti. L’indice relativo all’alloggio è aumentato dello 0,2% a giugno, rappresentando il fattore principale dell’aumento mensile di tutte le voci. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Usa, inflazione ha accelerato a giugno con i primi effetti dei dazi di Trump

L'inflazione francese in giugno cresce oltre le stime - In giugno l' inflazione in Francia si è mossa di qualche frazione oltre le previsioni degli analisti.

L'inflazione francese in giugno cresce oltre le stime - In giugno l'inflazione in Francia si è mossa di qualche frazione oltre le previsioni degli analisti. L' indice annuale armonizzato dei prezzi è salito dello 0,8% contro una stima dello 0,7%, l' indice non armonizzato è cresciuto dello 0,9% rispetto a una previsione sempre dello 0,7%.

L'inflazione risale, all'1,7% a giugno - A giugno 2025, secondo le stime preliminari, l' inflazione sale leggermente portandosi all'1,7% dall'1,6% di maggio.

