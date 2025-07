Con iOs 26 la fotocamera dell' iPhone avrà tante novità

Prepariamoci a numerose funzionalità e a un restyling della grafica: ecco tutto ciò che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Con iOs 26 la fotocamera dell'iPhone avrà tante novità

In questa notizia si parla di: fotocamera - iphone - avrà - tante

F1, come Apple ha creato una fotocamera iPhone su misura per il film - Il colosso ha realizzato un sistema ad hoc per integrare scene tratte da gare reali nel nuovo film: è l'ultimo esempio di un trend cinematografico in ascesa

Phone 17: il modello base resterà con 8GB di RAM ? https://iphoneitalia.link/T91WaT Vai su Facebook

La fotocamera dell'iPhone avrà un nuovo design e tante nuove funzioni; IPhone 18 Pro: ecco tutte le novità in arrivo con il futuro top di gamma; Recensione iPhone 16 Pro: Tante migliorie e novità invisibili con qualche dubbio!.