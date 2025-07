LIVE Nuoto di fondo 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA | Paltrinieri per una nuova impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto di fondo maschile a Singapore. Si gareggerĂ oppure no? Il dubbio è legittimo dopo l’esordio turbolento dei Mondiali 2025 di nuoto in acque libere a Singapore. Nelle acque dell’isola di Sentosa, le condizioni ambientali si sono rivelate tutt’altro che ideali, tanto da spingere gli organizzatori e la World Aquatics ad annullare la 10 km femminile e a ripianificarla per domani, con partenza fissata alle 04.15 italiane. Il rinvio ha comportato anche un aggiustamento del programma maschile: la 10 km maschile si svolgerĂ regolarmente, ma con uno slittamento di mezz’ora rispetto all’orario originario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri per una nuova impresa

In questa notizia si parla di: nuoto - diretta - fondo - maschile

LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: qualità dell’acqua fuori dai limiti. Gara rinviata a domani alle 4.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.55: L’appuntamento,. dunque, è per domani all’1.30 con la gara maschile e alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: 10 km femminile, Taddeucci e Pozzobon ci provano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in gara nella 10 km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

Al via le iscrizioni per i campionati di Calcio Uisp Milano 2025/2026 Ci siamo!! UISP Milano lancia i Campionati di #Calcio #UISP 2025/2026 I Campionati di Calcio a 5 Maschile Calcio a 5 Femminile ? Calcio a 7 Calcio a 11 (Fase 1 – M Vai su Facebook

Dove vedere in tv la 10 km maschile di nuoto di fondo, Mondiali 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara; LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: gara rinviata, definito il nuovo orario; Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: programma gare, calendario finali e dove vedere il nuoto di fondo in diretta.

Nuoto di fondo, Fabrizio Antonelli: “Ci aspettiamo gare super competitive, Paltrinieri mi sorprende” - 00 italiane di oggi, non è andata in scena per via delle condizioni dell’acqua che non garant ... Segnala informazione.it

LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: gara rinviata, definito il nuovo orario - 55: L’appuntamento, dunque, è per domani (mercoledì 16 luglio) all’1. Si legge su informazione.it