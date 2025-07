De Winter Inter nerazzurri in pole! Il prestito di Carboni rafforza i legami tra i club e può contribuire alla trattativa

Il prestito di Valentin Carboni al Genoa apre nuovi scenari di mercato per l'Inter, ora in pole position per Koni De Winter. L' Inter e il Genoa hanno ufficializzato l'accordo per il prestito secco di Valentin Carboni al club rossoblù per la stagione 20242025, una mossa che testimonia la volontà dei nerazzurri di valorizzare il talento argentino e, al contempo, rafforza la solida relazione tra i due club. Il giovane centrocampista, uno dei talenti più promettenti dell' Inter, avrà così l'opportunità di maturare esperienza nella Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questo trasferimento pone l' Inter in una posizione privilegiata per acquistare il difensore Koni De Winter, che gioca attualmente nell' Anderlecht.

