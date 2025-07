Violenza sessuale in centro a Crema si avvicina a una ragazza e la palpeggia davanti al bar

CREMA- Davanti ad un bar, in pieno giorno, è stata avvicinata da un ragazzo che ha allungato le mani toccandola. Ora i carabinieri di Romanengo, al termine di un’attività di indagine durata una decina di giorni, hanno denunciato il molestatore per violenza sessuale. Tutto era partito dalla denuncia della ragazza che ha riferito ai Carabinieri di Romanengo che il 2 luglio scorso, verso le 17.00, in piazza Garibaldi a Crema nei pressi di un esercizio pubblico, uno sconosciuto si sarebbe avvicinato a lei palpeggiandola. La ragazza aveva sgridato il ragazzo e aveva chiamato la madre, dicendole quello che era capitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza sessuale in centro a Crema, si avvicina a una ragazza e la palpeggia davanti al bar

