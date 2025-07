Tanto pubblico per la tre giorni di basket in piazza Kennedy | Stiamo già pensando al prossimo anno

Ottimo inizio per lo Slam Nights Ravenna, nuovo torneo di basket 4 contro 4 in piazza Kennedy, ideato da tre giovani appassionati Emmanuele Scaccabarozzi, Federico Secchiari e Pietro Baravelli. Sono state tre serate di sport, da giovedì 10 a sabato 12 luglio, accompagnato da musica e street food. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: basket - piazza - kennedy - tanto

Piazza del Popolo si prepara ad un'estate di basket - Un'estate di sport. Dal 30 giugno al 20 luglio si terrà , in Piazza del Popolo di Latina, la seconda edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in piazza.

Basket in Piazza, il villaggio dello sport nel centro della città - Presentata la seconda edizione del “Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza”, che insieme a padel, volley e basket 3X3, renderà Piazza del Popolo un grande villaggio dello sport, dal 30 giugno al 25 luglio.

Piazza S.Teresa diventa campo di basket: "Il parquet resterà tutta l'estate" - BRINDISI - Nella splendida cornice di Piazza Santa Teresa, trasformata in un campo di basket, si è conclusa l’undicesima edizione del torneo Internazionale “Brindisi Porta del Salento”, Memorial Massimo Dell’Aglio, organizzata dall’Asd Robur Brindisi con il supporto di Ennova Solution, Bis di.

Dal 27 al 29 giugno torna a Rimini SandRimini, l’evento sportivo ideato da Carlton Myers in ricordo di Sandro Bucchi. Un appuntamento che unisce sport, amicizia e solidarietà . Al torneo di basket sul campetto di Piazzale Kennedy si aggiungono quest’anno p Vai su Facebook

Surfskate, beach tchoukball, aquathlon e tanto altro ancora: grandi appuntamenti sportivi sulla spiaggia; FORNO CANAVESE – Conclusa la stagione del Real Forno Basket; Messina: “L’allenatore ti deve mettere in difficoltà , per essere onesti io…”.

Slam Nights Ravenna ha portato il basket in piazza Kennedy foto - Slam Nights Ravenna per tre serate, da giovedì 10 a sabato 12 luglio, ha animato piazza Kennedy con un torneo di basket 4 contro 4, accompagnato da musica ... Secondo ravennanotizie.it

Ravenna Slam Nights, basket e musica in piazza Kennedy - Dal 10 al 12 luglio torneo 4 contro 4 con street food e DJ set: tre serate di sport e divertimento nel cuore della città, per promuovere il movimento cestistico e animare uno dei luoghi simbolo di Rav ... Come scrive ravenna24ore.it