Spagna Yamal rischia indagine dopo festa con artisti affetti da nanismo

Cresce in Spagna la polemica per la festa con performer affetti da nanismo, organizzata da Lamine Yamal in occasione dei suoi 18 anni.

In questa notizia si parla di: spagna - yamal - festa - affetti

Uno degli artisti affetti da nanismo che si è esibito alla festa di compleanno di Yamal ha parlato svelando cos’è realmente accaduto al party dell’attaccante del Barcellona: https://fanpa.ge/64eVI Vai su Facebook

