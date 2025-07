Foto – Fondi regionali per la riqualificazione del lungomare di Latina | al via il progetto tra Capoportiere e Foceverde

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il lungomare di Latina sarĂ presto protagonista di un’importante riqualificazione, grazie al progetto sostenuto dal Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale della Regione Lazio. Il progetto, che coinvolge i comuni costieri, prevede un investimento di 442.532 euro da parte della Regione Lazio, con il contributo del Comune di Latina pari a 192.651 euro. Interventi previsti e obiettivi del progetto. Il piano di intervento si concentrerĂ sulla manutenzione e valorizzazione del lungomare, in particolare nel tratto tra Capoportiere e Foceverde. Gli interventi, approvati dalla giunta comunale nel mese di marzo e guidati dal vicesindaco Massimiliano Carnevale e dall’assessore Gianluca Di Cocco, includono la ristrutturazione completa delle aree costiere, l’introduzione di arredi urbani e il miglioramento dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Foto – Fondi regionali per la riqualificazione del lungomare di Latina: al via il progetto tra Capoportiere e Foceverde

In questa notizia si parla di: riqualificazione - lungomare - latina - progetto

Lungomare di Latina, al via la riqualificazione. Ecco tutti gli interventi in vista dell'estate - Al via sul lungomare di Latina i lavori di manutenzione ordinaria. GiĂ annunciate da tempo, le operazioni prenderanno il via nei prossimi giorni e si concluderanno entro il 31 maggio, in modo che la Marina sia pronta per la stagione estiva.

Nuovo volto per il lungomare, al via il piano di riqualificazione - La giunta municipale, presieduta dal sindaco Trantino, ha approvato il Piano di fattibilità tecnico-economica del progetto di rigenerazione dell’area tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia.

Catania ripensa il suo lungomare, il progetto di riqualificazione al centro di un incontro pubblico - Martedì 20 maggio, a partire dalle ore 15, al Palazzo della Cultura, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche Comunitarie, Sergio Parisi, incontreranno stakeholder, rappresentanti delle categorie professionali e cittadini in un confronto pubblico dedicato alla.

Sezze, al via il restauro del Museo Archeologico: un nuovo futuro per la cultura cittadina Sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro del Museo Archeologico di Sezze, un intervento fondamentale per la riqualificazione del patrimonio storico e culturale della ci Vai su Facebook

Latina, al via il progetto di riqualificazione tra Capoportiere e Foceverde; Al via la riqualificazione del lungomare tra Capoportiere e Foceverde; Lungomare di Latina, al via la riqualificazione. Ecco tutti gli interventi in vista dell'estate.

Gaeta, ripartono di lavori di riqualificazione del lungomare Caboto ... - Sono iniziati i lavori relativi al progetto di riqualificazione del lungomare Caboto, nel tratto compreso tra Villa ... Come scrive ilmessaggero.it

Riqualificazione del lungomare San Cataldo: pronta la gara, lavori a ... - La seconda area progetto La seconda area di progetto riguarderà la pedonalizzazione del lungomare Starita con il restyling delle spiagge che saranno protette da opere a mare. Riporta quotidianodipuglia.it