Esordio con il botto per Gerry Scotti al timone del reboot de La Ruota della Fortuna. Lunedì 14 luglio il popolare game show è tornato su Canale 5 nell'access prime time, conquistando 3 milioni e 643 mila spettatori, pari al 21,9% di share. Numeri che hanno permesso al programma di superare la concorrenza e di imporsi come uno dei ritorni televisivi più fortunati dell'estate. Il confronto diretto ha visto La Ruota della Fortuna battere Techeteche TopTen su Rai 1, fermo a 2 milioni e 876 mila spettatori. Picchi di 4,5 milioni di telespettatori e del 27% di share hanno confermato l'ottima accoglienza del pubblico per una trasmissione entrata nella memoria collettiva grazie a Mike Bongiorno, che la condusse per 14 anni.

© Laprimapagina.it - Gerry Scotti fa il botto con “La Ruota della Fortuna”: debutto da record su Canale 5