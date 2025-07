Intorno alle 14.30 all'interno di una galleria sulla A1, all'altezza di Barberino del Mugello (Firenze), lungo la Variante di Valico, si è verificato un incidente stradale tra un camion e un'automobile che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre due, tra cui una bambina. L'altro ferito è una donna di 35 anni (in codice rosso): entrambi sono stati portati in ospedale in elicottero. Il tratto autostradale verso Bologna, tra Firenzuola e Badia, è stato chiuso. Aspi segnala una coda di 7 km a partire da Aglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Chi è diretto verso Bologna deve uscire a Firenzuola, prendere la Ss 65 e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A1, incidente sulla Variante di valico: tre morti e 2 feriti