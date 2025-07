Pisa 15 luglio 2025- Un nuovo tuffo nelle nostre estati dei ricordi insieme a Luca Demar. 1979 – Viola Valentino – “Comprami” Oggi questa hit, uscita nella primavera del 1979, non potrebbe essere incisa e promossa. GiĂ nell’estate del 1979 la modella Viola Valentino, fu contestata dalle femministe che vedevano nel brano, una “svalutazione e svendita delle donne”. Il brano canta: “felicità è una canzone pazza che cantare mi fa”. ChissĂ se gli autori (maschi) non hanno semplicemente voluto “giocare” creando un brano leggero e non si aspettavano che da una canzone potesse nascere una contestazione? 1986 – Giuni Russo – “Alghero” La rima baciata: “Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero” la fa da padrona sotto l’ombrellone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Summer back, il juke box del tempo di Radio Incontro