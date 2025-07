Rientra in casa e trova un serpente di due metri | terrore in Italia

Una cittadina italiano, rientrando dopo una giornata di lavoro, ha scoperto la presenza di un serpente di notevole lunghezza all'interno della propria abitazione. L'animale, che misurava circa due metri, è stato rinvenuto sul pavimento della cucina, generando una situazione di allarme e reazioni di paura tra i presenti. L'evento ha richiesto l'immediato intervento di vicini e familiari, che hanno cercato il rettile dopo che era scomparso dalla vista. Leggi anche: Bimba si alza dal letto e muore così a 7 anni: la tragedia davanti alla madre Serpente di 2 metri in casa: il faccia a faccia sconvolgente.

