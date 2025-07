Malattie rare | Chinni Ucb ‘per encefalopatie sviluppo ed epilettiche serve multidisciplinarietà’

“Le encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche sono patologie estremamente invalidanti, sia per i pazienti che per le loro famiglie. Hanno bisogno essenzialmente di due cose: da un lato un trattamento multidisciplinare integrato e dall’altro il superamento delle diseguaglianze territoriali. Il documento che presentiamo oggi propone un approccio che pensiamo sia particolarmente utile nella gestione delle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Malattie rare: Chinni (Ucb), ‘per encefalopatie sviluppo ed epilettiche serve multidisciplinarietà’

